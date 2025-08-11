Emirates vai impedir uso de power bank em voos a partir de outubro

A companhia aérea Emirates vai impedir que power banks sejam carregados nas tomadas a bordo e que deem carga em aparelhos.

O que aconteceu

A partir de outubro, companhia vai permitir que cada passageiro porte apenas um power bank a bordo, mas seu uso é proibido. Logo, não é possível usar a tomada do avião para carregá-lo nem utilizar o aparelho para dar carga em um telefone.

Companhia permite que passageiro porte apenas um power bank com menos de 100 Wh e não pode ficar no bagageiro. Em seu site, a Emirates informa que ele precisa ficar no "bolso" do assento à frente do passageiro.