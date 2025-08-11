Após denúncia de Felca, políticos miram adultização e pedofilia na internet

Parlamentares prometeram pautar nos próximos dias, na Câmara dos Deputados, temas como adultização e pornografia infantil na internet após um recente vídeo publicado no YouTube pelo influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca na internet.
O que aconteceu
Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o tema é urgente. Disse em postagem no X ontem que "há uma série de projetos importantes sobre o assunto" e que nesta semana iria "pautar e enfrentar essa discussão". Até a publicação desta notícia, porém, ainda não havia sido pautada nenhuma votação em plenário sobre isso.
O vídeo do @Felcca sobre a adultização das crianças chocou e mobilizou milhões de brasileiros.-- Hugo Motta (@HugoMottaPB) August 10, 2025
Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade.
Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto.
Nesta semana, vamos pautar e enfrentar essa discussão.?
Políticos de direita e de esquerda afirmaram interesse no tema. A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) disse que contataria a direção da Polícia Federal para "reforçar o perigo e o risco dos perfis denunciados" pelo vídeo e que acionaria a Justiça, sem dar detalhes. Seu colega, Guilherme Boulos (PSOL-SP), apontou "conivência das big techs" no problema; e Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que "Felca mexeu no vespeiro".
Agradeço ao Felca pela apuração que realizou sobre a exploração sexual infantil nas redes sociais e por sua postura ativa e cidadã de denunciar tudo à Polícia Federal.-- ERIKA HILTON (@ErikakHilton) August 8, 2025
Estou contatando a direção da PF para reforçar o perigo e o risco dos perfis denunciados e acionando a Justiça?
A conivência das big techs com crimes cometidos em suas plataformas não se resume aos casos citados no vídeo. Já faz algum tempo que venho denunciando o descaso com o qual tratam a segurança dos usuários brasileiros e dos nossos dados.-- Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) August 9, 2025
Felca mexeu no vespeiro. Na época da ilha do Marajó fiz um vídeo, arrecadamos muito pra ajudar e a mídia ficou literalmente calada sobre. Que Deus abençoe ele nessa jornada. Não será fácil. https://t.co/9TtuzWjFff-- Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) August 8, 2025
Segundo pesquisa da reportagem hoje no site da Câmara, foram protocolados desde 2007 pelo menos 34 projetos de lei sobre pornografia infantil na internet; só este ano, foram oito. Vários deles pedem mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) e o Marco Civil da Internet (Lei 12.965) para aumentar o rigor sobre punições ou cobrir lacunas desses dispositivos.
Dos 34 PLs encontrados, dois são informados pelo site da Câmara como prontos para pauta. Em linhas gerais, esses textos pedem:
- Aumento de penas ao crime de pedofilia em diversas situações, como se praticado por funcionário público, falsificação de documento de identificação; além de um trecho com penas específicas para quem criar ou divulgar vídeos com cenas de estupro de menores ou que faça apologia à prática (PL 4789/2023, de Coronel Meira - PL/PE, Mario Frias - PL/SP, Sanderson - PL/RS e outros);
- Cria novas regras para preservar dados de provedores web para investigações criminais desse tipo (PL 2514/2015, derivado da CPI da Pedofilia do Senado, encerrada em 2010).
Entenda o caso
Felca publicou em 6 de agosto o vídeo "Adultização", um documentário sobre crianças e jovens manipulados na internet para beneficiar adultos ou, no pior cenário, são aliciados para alimentar redes de pedofilia. Ao longo dos quase 50 minutos do conteúdo, o youtuber explorou diversos exemplos disso, tomando o cuidado de colocar avisos de gatilho e cobrir partes gráficas sensíveis com mosaicos. Veja o conteúdo abaixo na íntegra.
[AVISO: CONTÉM CONTEÚDO SENSÍVEL]
Youtuber Hytalo Santos foi o principal alvo do vídeo. O paraibano passou a ser investigado pelo Ministério Público da Paraíba por suposto aliciamento de menores, como a dançarina conhecida como Kamylinha. Após a publicação do vídeo, perfis de Hytalo e Kamylinha no Instagram foram derrubados.
Felca demonstrou como os algoritmos das plataformas facilitam a comunicação entre abusadores. No mesmo vídeo, criou uma conta no Instagram do zero e mostrou, com apenas algumas curtidas e buscas, como a plataforma aprende rápido a sugerir vídeos de jovens em posições sugestivas. Tal conteúdo pode ser ilegal ou não, como vídeos em que crianças aparecem de forma casual, mas com roupas curtas.
Nas áreas de comentários, pedófilos marcam tais vídeos e se comunicam por códigos para trocar conteúdos em apps como o Telegram. Usam por exemplo GIFs porque são mais difíceis de ter seu conteúdo moderado de forma automatizada; a frase "link na bio" para divulgar canais de apps de mensagens para trocarem mais conteúdos nas sombras; ou siglas como "CP, que significa "child porn" (pornô infantil).
Felca deixou claro que as vítimas não tem culpa da exploração e trouxe uma psicóloga ao vídeo para analisar tanto a adultização quanto a superexposição de crianças na internet. Ana Beatriz Chamati, apresentada no conteúdo como especialista em infância, adolescência e parentalidade, abordou não apenas os casos de abuso como os de crianças expostas a mais de 10 horas diárias na web ou que já aparecem em vídeos.
Ela [a criança] vira um adulto com um self muito falso e frágil. Ela não tem uma identidade de eu verdadeiro, de quem ela é Ana Beatriz Chamati, psicóloga
Problema ocorre há anos na internet sem solução
Em 2018, uma investigação do jornal britânico "The Times" encontrou 100 casos de pedófilos usando lives do YouTube para abusar de crianças. Segundo notícia do UOL à época, o processo era similar ao denunciado por Felca sete anos depois: crianças foram preparadas na seção de comentários das lives para tirar a roupa ou adotar "poses sexualizadas". Era prometido a elas milhares de assinantes extras para seus canais se cumprissem os pedidos.
No ano seguinte, reportagem do UOL também fez experimento de testar o algoritmo do YouTube. A partir de uma busca pela palavra-chave "biquíni" e uma série de cliques nas sugestões ofertadas, já apareciam vídeos de menores de idade lotados de comentários de pedófilos.
Em 2020, YouTube tomou providências, como desativar por padrão a área de comentários de vídeos direcionados a crianças. No entanto, gerou problemas novos; por exemplo, diversos criadores de conteúdo para jovens deixaram de receber monetização.
Antes de Felca, Felipe Neto também já havia denunciado o YouTube pelas falhas de moderação. Em 2019, fez um video em que mostrou a rede de predadores sexuais nas áreas de comentários e falou que deletou vídeos "reacts" a videoclipes da cantora MC Melody, admitindo que isso contribuiu com o problema na época.
