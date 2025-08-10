Qual a fase da Lua hoje (10)? Veja calendário lunar de agosto 2025 completo

Além das marés, estudos observacionais sugerem que diversas espécies marinhas e animais noturnos também são influenciados pela intensa luminosidade lunar. A Lua cheia, por exemplo, oferece iluminação máxima durante toda a noite, o que pode alterar padrões de comportamento, como alimentação, reprodução e deslocamento no ambiente natural. Entre os organismos que demonstram respostas sensíveis à luz intensa dessa fase estão corais, moluscos, tartarugas marinhas e aves migratórias.

Curiosidades científicas sobre a Lua

A Lua é o único satélite natural da Terra e tem aproximadamente um quarto do diâmetro terrestre. Ela está, em média, a 384.400 km de distância da Terra, embora essa distância varie ao longo do mês devido à sua órbita elíptica. Nos pontos mais próximos (perigeu), ela pode estar a cerca de 363 mil km, e nos mais distantes (apogeu), até 405 mil km.

A forma como vemos a Lua também muda conforme o hemisfério onde se está. No hemisfério Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada para a esquerda, enquanto no hemisfério Norte aparece à direita. Essa diferença é causada pela perspectiva de observação em relação à posição do observador no planeta.

A Lua também tem um movimento conhecido como rotação síncrona, o que significa que ela gira em torno de si mesma na mesma velocidade com que orbita a Terra — por isso, vemos sempre a mesma face lunar. Já o lado oposto, erroneamente chamado de "lado oculto", também recebe luz solar, mas nunca é visível da Terra sem o uso de sondas ou espaçonaves.

Embora sua gravidade influencie fortemente os oceanos, a massa dos seres humanos é pequena demais para sofrer qualquer alteração fisiológica perceptível por conta da Lua. Dessa forma, não há evidências científicas de que as fases lunares causem efeitos diretos sobre a saúde humana, humor ou ciclos biológicos.