O planeta girou mais rápido e você nem percebeu: veja o que isso significa

Nos dias 9 e 22 de julho, e agora em 5 de agosto, a Terra girou mais rápido do que o normal. A diferença foi de poucos milissegundos, imperceptível para nós, mas suficiente para acender o alerta entre cientistas que monitoram o tempo e sua relação com tecnologias globais.
O que aconteceu
No dia 9 de julho, por exemplo, o planeta girou 1,3 milissegundo mais rápido. Em 22 de julho, 1,4 ms.
O dia 5 de agosto deve ter sido o mais curto de 2025, com cerca de 1,5 milissegundo a menos. As estimativas são do site timeanddate.com. Isso significa, por exemplo, que uma fibra óptica poderia transmitir dados por 300 km nesse intervalo mínimo.
A rotação da Terra normalmente leva 86.400 segundos, as 24 horas de um dia. Mas a velocidade do giro depende de diversos fatores, como a posição da Lua, o campo gravitacional e até mudanças no núcleo do planeta.
Quando seu efeito gravitacional incide mais sobre os polos do que sobre o Equador, a massa da Terra se redistribui mais próxima ao eixo de rotação, o que acelera o giro do planeta Eder Molina, geofísico, ao Jornal da USP
Fenômeno vem sendo observado desde 2020. "Temos dias ligeiramente mais curtos do que nos últimos 50 anos", afirmou Dirk Piester, do Instituto Nacional de Meteorologia da Alemanha, à Live Science. O impacto pode parecer mínimo, mas é relevante para sistemas que exigem sincronização exata, como GPS, bancos, redes elétricas e satélites.
Transmitimos dados em altíssima velocidade. Tudo precisa ter marcação de tempo para os computadores saberem o que vai para onde David Gozzard, físico, ao The Guardian
Desde 1972, os relógios atômicos são ajustados com segundos bissextos para alinhar o tempo oficial (UTC) com a rotação da Terra. Mas com a recente aceleração, alguns cientistas consideram uma medida inédita: remover um segundo, criando um "segundo bissexto negativo".
A principal preocupação com o segundo bissexto negativo é que ele nunca foi usado, e o software necessário para implementá-lo nunca foi testado Judah Levine, do NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia), ao Live Science
A discussão está em curso. "Apesar de enfrentarmos essas medições recentes, a tendência de longo prazo da rotação da Terra é de desaceleração", pondera o pesquisador Darryl Veitch, também à Live Science.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.