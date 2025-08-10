TILTUOL
Feliz Dia dos Pais frases curtas: 41 mensagens cheias de significado

Do UOL, em São Paulo
Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10)
Dia dos Pais é celebrado neste domingo (10) Imagem: iStock

Nem toda homenagem precisa ser longa para tocar o coração. Às vezes, uma frase curta, direta e sincera é capaz de expressar tudo o que sentimos. E no Dia dos Pais, o que vale mesmo é o gesto de carinho.

Abaixo, confira 41 mensagens curtas e cheias de significado para celebrar esse dia tão especial e dizer ao seu pai o quanto ele é importante.

  1. Feliz Dia dos Pais! Te amo com todo meu coração.
  2. Obrigado por ser meu herói de todos os dias.
  3. Pai, sua presença é meu maior presente.
  4. Te amo, meu pai!
  5. Você é minha inspiração.
  6. Amor de pai não tem medida.
  7. Sempre com você, pai!
  8. Feliz Dia dos Pais!
  9. Ser seu filho é meu maior orgulho.
  10. Pai, você é tudo pra mim.
  11. Obrigado por tudo, pai.
  12. Te admiro mais a cada dia.
  13. Com amor, para o melhor pai do mundo.
  14. Você me ensinou a ser forte.
  15. Meu eterno herói.
  16. Hoje é seu dia, pai!
  17. Pai, minha base e meu guia.
  18. Você é especial demais pra mim.
  19. Pai, meu exemplo de vida.
  20. Tudo que sou, devo a você.
  21. Amor que nunca muda.
  22. Que sorte ter você, pai!
  23. Meu melhor amigo e conselheiro.
  24. Obrigado por me mostrar o caminho.
  25. Te amo além das palavras.
  26. Um dia só é pouco pra te homenagear.
  27. Você merece o mundo, pai.
  28. Pai, seu amor me fez crescer.
  29. Gratidão por cada gesto seu.
  30. Que o seu dia seja tão especial quanto você.
  31. Pai, você me ensinou com amor.
  32. Te levo no coração, sempre.
  33. Pai, você é único!
  34. Seu cuidado me formou.
  35. Te celebro todos os dias.
  36. Obrigado por nunca soltar minha mão.
  37. Meu pai, meu orgulho.
  38. Você é meu eterno porto seguro.
  39. Pai, sua existência é meu maior presente.
  40. Você me ensinou mais do que imagina.
  41. Feliz Dia dos Pais! Você é tudo pra mim.

