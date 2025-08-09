Frases engraçadas para o Dia dos Pais: 43 mensagens divertidas para enviar

O Dia dos Pais também pode ser leve, divertido e cheio de bom humor. Para aqueles pais que adoram uma piada, têm respostas afiadas e gargalham com facilidade, uma mensagem engraçada é a escolha ideal para celebrar a data.

A seguir, confira 43 frases bem-humoradas para brincar com carinho e arrancar sorrisos no domingo. Afinal, pai que é pai sabe rir — especialmente de si mesmo.