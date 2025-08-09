TILTUOL
Frases engraçadas para o Dia dos Pais: 43 mensagens divertidas para enviar

O Dia dos Pais também pode ser leve, divertido e cheio de bom humor. Para aqueles pais que adoram uma piada, têm respostas afiadas e gargalham com facilidade, uma mensagem engraçada é a escolha ideal para celebrar a data.

A seguir, confira 43 frases bem-humoradas para brincar com carinho e arrancar sorrisos no domingo. Afinal, pai que é pai sabe rir — especialmente de si mesmo.

  1. Pai, parabéns! Até hoje você não aprendeu a usar o Wi-Fi, mas é um ótimo pai.
  2. Feliz Dia dos Pais para quem sempre dizia "na minha época..."
  3. Você não é só meu pai… é meu banco particular e motorista de confiança!
  4. Pai, te amo até quando você solta piada ruim no almoço.
  5. Herói, amigo, exemplo… e contador das piores piadas do mundo!
  6. A maior prova de amor de um pai é dividir o controle remoto.
  7. Ser pai é difícil. Ser meu pai… é quase impossível! Parabéns por aguentar!
  8. Pai, você é tipo o Wi-Fi: só percebo a falta quando não está por perto.
  9. Se paciência fosse esporte, você ganhava ouro por me aturar!
  10. Seu superpoder é dormir na sala com a TV ligada.
  11. Amor de pai é igual cartão de crédito: só vem a conta depois!
  12. Te amo mais do que você ama churrasco no domingo.
  13. Pai, sua barriga cresceu, mas meu carinho também!
  14. Feliz Dia dos Pais para o rei do "dorme cedo e acorda reclamando"!
  15. Pai, te amo mesmo quando você erra meu nome e me chama de "ô, menino"!
  16. Obrigado por todos os "não" que viraram "sim" depois de conversar com a mãe.
  17. Você é o único que consegue dormir roncando e negando que ronca.
  18. Pai, obrigado por ser meu Uber gratuito.
  19. Só um pai consegue reclamar do preço da gasolina e ainda dar carona pra todo mundo!
  20. Feliz Dia dos Pais para o mestre das piadas sem graça!
  21. Pai, você é tipo aplicativo de banco: essencial, mas difícil de entender.
  22. O melhor pai é aquele que finge que entendeu o meme que o filho mandou.
  23. Pai, você não entende os emojis, mas entende tudo da vida!
  24. Parabéns para o cara que ainda acha que TikTok é relógio.
  25. Você é incrível... quando não está no modo "reclamando".
  26. Ser pai é dar conselhos que ninguém pediu -- e ainda acertar!
  27. Seu dom é achar qualquer coisa que estava na nossa cara!
  28. Pai, obrigado por acreditar que "pagar boleto" é um talento.
  29. Seu humor é tão raro quanto o seu descanso.
  30. Pai, você não envelhece, você evolui (em modo retrô).
  31. O amor é eterno. Mas aquele chinelo voando… traumatizante!
  32. Feliz Dia dos Pais para quem fala "esse jovem de hoje em dia…"
  33. Você não entende memes, mas entende meu coração.
  34. Você é o Google da minha infância: sabia tudo!
  35. Meu herói, mesmo com a barriguinha de superpoderes!
  36. Pai, você é prova viva de que café e reclamação mantêm um homem em pé.
  37. Te amo, mesmo quando você diz "no meu tempo não era assim".
  38. Pai, você merece um Oscar pelas suas histórias repetidas.
  39. Parabéns ao pai que sempre pergunta "vai sair assim mesmo?"
  40. Você não é só meu pai. É meu comediante particular.
  41. Pai, você é tipo internet discada: barulhento, mas cheio de memória.
  42. Amo você mais do que você ama assistir jornal gritando com a TV.
  43. Que seu dia seja cheio de piadas ruins e abraços bons!

