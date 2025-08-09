Cientistas desenvolvem robô fino como papel que pode se mover pelo corpo

Cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pohang, da Coreia do Sul, desenvolveram um robô tão fino quanto um papel, mas capaz de gerar grande força. De acordo com o estudo, que foi publicado no periódico Nature Communications em julho, ele seria útil em cirurgias ou em equipamentos industriais.
O que aconteceu
Robô é inspirado em proteínas responsáveis pela contração muscular em humanos. Segundo o estudo, a proteína motora miosina gera a maioria dos movimentos no corpo, do transporte de organelas à contração muscular. Os cientistas então desenvolveram um robô inspirado na miosina. As saliências de sua superfície permitem que ele se fixe a materiais diferentes e gere movimentos em múltiplas direções.
Apesar de ser fino como papel, o equipamento é capaz de gerar grande força. Em forma de lâmina, o robô tem em seu interior dezenas de pequenas câmaras de ar sobrepostas de forma tridimensional e uma rede de circuitos pneumáticos. Mesmo quando dobrado, ele pode se "mover como uma lagarta" usando apenas suas saliências.
As características do robô fazem com que ele consiga realizar manobras em espaços apertados e manipular objetos. Conforme os cientistas, o sistema pode ser utilizado em diferentes tipos de aplicações, desde cirurgias até o manuseio de equipamentos industriais. "Dependendo da sequência de pressão, o robô pode produzir movimentos de superfície em seis direções diferentes, em diferentes velocidades e em diferentes distâncias", explica o estudo.
Aparelhos robóticos convencionais geralmente são construídos com componentes metálicos e rígidos. Apesar de oferecer resistência ao robô, este tipo de material limita sua capacidade de realizar movimentos delicados ou operar em ambientes fechados.
O estudo recente representa uma nova possibilidade neste sentido, unindo resistência e flexibilidade. A versatilidade do atuador proposto é demonstrada por meio de tarefas como remoção de obstáculos em tubulações estreitas, manipulação manual e transporte de objetos subaquáticos", relata o estudo.
Utilidades para o robô
A tecnologia desenvolvida pelos sul-coreanos pode ser utilizada dentro do corpo humano. Na área médica, há uma demanda crescente por robôs capazes de realizar manobras delicadas dentro do corpo do paciente. A precisão do robô desenvolvido pelos cientistas é semelhante à ação de dedos humanos e pode ser aproveitada por equipes médicas, com o dispositivo sendo inserido por meio de pequenas aberturas em uma eventual cirurgia.
Os pesquisadores desenvolveram, também, um modelo matemático para prever os movimentos do robô. Com isso, os cientistas conseguem estabelecer as bases para diversos projetos e aplicações futuras. "Esperamos que esta tecnologia seja aplicada em vários campos, incluindo robôs cirúrgicos, robôs colaborativos em ambientes industriais e ambientes de exploração", disse Keehoon Kim, um dos autores do estudo, ao portal da universidade.
