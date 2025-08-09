Cientistas desenvolvem robô fino como papel que pode se mover pelo corpo

Cientistas da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pohang, da Coreia do Sul, desenvolveram um robô tão fino quanto um papel, mas capaz de gerar grande força. De acordo com o estudo, que foi publicado no periódico Nature Communications em julho, ele seria útil em cirurgias ou em equipamentos industriais.

O que aconteceu

Robô é inspirado em proteínas responsáveis pela contração muscular em humanos. Segundo o estudo, a proteína motora miosina gera a maioria dos movimentos no corpo, do transporte de organelas à contração muscular. Os cientistas então desenvolveram um robô inspirado na miosina. As saliências de sua superfície permitem que ele se fixe a materiais diferentes e gere movimentos em múltiplas direções.

Apesar de ser fino como papel, o equipamento é capaz de gerar grande força. Em forma de lâmina, o robô tem em seu interior dezenas de pequenas câmaras de ar sobrepostas de forma tridimensional e uma rede de circuitos pneumáticos. Mesmo quando dobrado, ele pode se "mover como uma lagarta" usando apenas suas saliências.