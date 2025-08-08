TILTUOL
Gasta muito com Uber? Agora dá para pagar menos e fugir da tarifa dinâmica

De Tilt, em São Paulo
Imagem: Getty Images

Uber tem dois novos recursos que possibilitam gastar menos e evitar tarifas dinâmicas.

O que aconteceu

Preço fixo ajuda a "bloquear" valor de trajeto em específico por R$ 3,99. É possível estabelecer um ponto de partida, destino e uma janela de tempo de até uma hora. A empresa dá como exemplo o trajeto do Aeroporto de Guarulhos à Rodoviária do Tietê, das 10h às 11h. Essa funcionalidade vale por 30 dias ou até que o uso do preço fixo ultrapasse R$ 50 em economia.

Função pré-pago permite comprar antecipadamente pacotes de viagens por valor determinado. Imagine, por exemplo, o trajeto da sua casa para o trabalho. É possível pagar antecipadamente pacotes de cinco, 10, 15 ou 20 viagens com mesmo preço, evitando tarifas dinâmicas.

Uber diz que é possível ter até 10 passes ativos no total, combinando preço fixo e pré-pago. Os pagamentos só podem ser feitos com cartões de débito, crédito Uber Cash e créditos Uber One. As funcionalidades não suportam pagamento em dinheiro.

Capturas da tela de configuração dos novos recursos fixo e pré-pago da Uber
Capturas da tela de configuração dos novos recursos fixo e pré-pago da Uber Imagem: Reprodução

Tanto a função preço fixo como pré-pago são limitadas apenas a UberX. Nos próximos meses, deve ser possível estabelecer o uso de outras modalidades, como Comfort, Black, entre outras.

Preço fixo será liberado aos poucos, enquanto o pré-pago já está em 34 cidades. São elas:

  1. Aracaju (SE)
  2. Belém (PA)
  3. Belo Horizonte (MG)
  4. Uberlândia (MG)
  5. Lavras (MG)
  6. Campo Grande (MS)
  7. Cuiabá (MT)
  8. Curitiba (PR)
  9. Londrina (PR)
  10. Umuarama (PR)
  11. Florianópolis (SC)
  12. Blumenau (SC)
  13. Itajaí (SC)
  14. Fortaleza (CE)
  15. Goiânia (GO)
  16. João Pessoa (PB)
  17. Campina Grande (PB)
  18. Maceió (AL)
  19. Manaus (AM)
  20. Natal (RN)
  21. Porto Alegre (RS)
  22. Pelotas (RS)
  23. Uruguaiana (RS)
  24. Recife (PE)
  25. Salvador (BA)
  26. São Luís (MA)
  27. Teresina (PI)
  28. Vitória (ES)
  29. São Carlos (SP)
  30. Campinas (SP)
  31. Ribeirão Preto (SP)
  32. São José dos Campos (SP)
  33. Piracicaba (SP)
  34. Sorocaba (SP)

Medidas visam aumentar a receita e a previsibilidade da companhia. Apesar de empresa processar milhares de viagens por dia, os dois recursos antecipam pagamentos feitos por clientes, o que pode melhorar resultados financeiros da companhia. Até há alguns anos, a Uber não era uma empresa lucrativa.

