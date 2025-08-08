Gasta muito com Uber? Agora dá para pagar menos e fugir da tarifa dinâmica

Uber tem dois novos recursos que possibilitam gastar menos e evitar tarifas dinâmicas.
O que aconteceu
Preço fixo ajuda a "bloquear" valor de trajeto em específico por R$ 3,99. É possível estabelecer um ponto de partida, destino e uma janela de tempo de até uma hora. A empresa dá como exemplo o trajeto do Aeroporto de Guarulhos à Rodoviária do Tietê, das 10h às 11h. Essa funcionalidade vale por 30 dias ou até que o uso do preço fixo ultrapasse R$ 50 em economia.
Função pré-pago permite comprar antecipadamente pacotes de viagens por valor determinado. Imagine, por exemplo, o trajeto da sua casa para o trabalho. É possível pagar antecipadamente pacotes de cinco, 10, 15 ou 20 viagens com mesmo preço, evitando tarifas dinâmicas.
Uber diz que é possível ter até 10 passes ativos no total, combinando preço fixo e pré-pago. Os pagamentos só podem ser feitos com cartões de débito, crédito Uber Cash e créditos Uber One. As funcionalidades não suportam pagamento em dinheiro.
Tanto a função preço fixo como pré-pago são limitadas apenas a UberX. Nos próximos meses, deve ser possível estabelecer o uso de outras modalidades, como Comfort, Black, entre outras.
Preço fixo será liberado aos poucos, enquanto o pré-pago já está em 34 cidades. São elas:
- Aracaju (SE)
- Belém (PA)
- Belo Horizonte (MG)
- Uberlândia (MG)
- Lavras (MG)
- Campo Grande (MS)
- Cuiabá (MT)
- Curitiba (PR)
- Londrina (PR)
- Umuarama (PR)
- Florianópolis (SC)
- Blumenau (SC)
- Itajaí (SC)
- Fortaleza (CE)
- Goiânia (GO)
- João Pessoa (PB)
- Campina Grande (PB)
- Maceió (AL)
- Manaus (AM)
- Natal (RN)
- Porto Alegre (RS)
- Pelotas (RS)
- Uruguaiana (RS)
- Recife (PE)
- Salvador (BA)
- São Luís (MA)
- Teresina (PI)
- Vitória (ES)
- São Carlos (SP)
- Campinas (SP)
- Ribeirão Preto (SP)
- São José dos Campos (SP)
- Piracicaba (SP)
- Sorocaba (SP)
Medidas visam aumentar a receita e a previsibilidade da companhia. Apesar de empresa processar milhares de viagens por dia, os dois recursos antecipam pagamentos feitos por clientes, o que pode melhorar resultados financeiros da companhia. Até há alguns anos, a Uber não era uma empresa lucrativa.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.