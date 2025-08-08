Gasta muito com Uber? Agora dá para pagar menos e fugir da tarifa dinâmica

Uber tem dois novos recursos que possibilitam gastar menos e evitar tarifas dinâmicas.

O que aconteceu

Preço fixo ajuda a "bloquear" valor de trajeto em específico por R$ 3,99. É possível estabelecer um ponto de partida, destino e uma janela de tempo de até uma hora. A empresa dá como exemplo o trajeto do Aeroporto de Guarulhos à Rodoviária do Tietê, das 10h às 11h. Essa funcionalidade vale por 30 dias ou até que o uso do preço fixo ultrapasse R$ 50 em economia.

Função pré-pago permite comprar antecipadamente pacotes de viagens por valor determinado. Imagine, por exemplo, o trajeto da sua casa para o trabalho. É possível pagar antecipadamente pacotes de cinco, 10, 15 ou 20 viagens com mesmo preço, evitando tarifas dinâmicas.