Abdução, marca nas costas e sexo com alien: caso em SC segue um mistério

A história de Antônio Nelso Tasca, corretor de imóveis de Chapecó (SC), continua sendo um mistério discutido por ufólogos e pesquisadores. Ele disse ter sido abduzido por alienígenas e devolvido horas depois com uma marca nas costas e a missão de transmitir uma mensagem contra armas nucleares.
O que aconteceu
O caso Tasca é um dos mais conhecidos da ufologia brasileira. A história foi contada em detalhes em uma entrevista dada por ele em 1992 a um pesquisador do Infa (Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais), disponível no YouTube.
Tasca disse ter visto, na noite de 14 de dezembro de 1983, um objeto retangular flutuando após ser atraído por uma "força estranha". Enquanto dirigia da comunidade Colônia Cella para Chapecó, ele relatou ter saído da rodovia e avistado a nave, descrita como cinza fosco e com janelas dispostas em fileira.
Segundo conta na entrevista, ele apagou as luzes do automóvel e se aproximou do objeto. Pouco depois, um feixe de luz o atingiu e, conforme disse, o puxou para o interior da nave. "Acordei em um lugar gelado e sem luz. Não sentia meu corpo. Achei que tinha morrido", contou.
O encontro com Cabalá
Na nave, Tasca disse ter visto pequenos seres e uma mulher de cerca de 1,20 m de altura que se apresentou como Cabalá. Segundo ele, a comunicação foi telepática: "Ela me disse: 'Sou mensageira do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor'".
Tasca disse ter mantido relação com Cabalá antes de ouvir o alerta que recebeu. Ele relatou ter ingerido dois líquidos oferecidos pela entidade e, em seguida, mantido relação sexual com ela. "Ao final, ela disse que ambos tínhamos sido escolhidos", afirmou.
Ele contou que a extraterrestre colocou um diadema em sua cabeça e transmitiu uma mensagem sobre desarmamento nuclear e preservação ambiental. "É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra, capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece", teria dito Cabalá, entre outros alertas.
Marca nas costas
Horas depois, Tasca disse ter voltado à Terra com uma marca nas costas e sinais de desorientação. Ele contou ter despertado em um matagal próximo de Chapecó, com o relógio parado às 10h05. Familiares notaram uma marca semelhante a uma queimadura entre suas omoplatas. Ele foi atendido pelo médico Júlio Zawadzki, que descreveu a lesão como "intrigante".
Exames médicos e análises apontaram achados incomuns após o caso. Segundo o Portal Vigília, exames realizados por Zawadzki e outros dois médicos não provocaram dor mesmo com instrumentos aplicados diretamente sobre a ferida. Pesquisadores da SBEDV (Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores) também registraram leituras incomuns de magnetismo no carro de Tasca e na fivela de seu cinto.
O episódio projetou Tasca como uma das figuras mais conhecidas da ufologia brasileira. Ele lançou, em 1999, o livro "Um Homem Marcado por ETs", no qual detalhou a experiência e a mensagem atribuída a "Cabalá".
Tasca sofreu um acidente de carro em 8 de agosto de 2007, em Sarandi (RS). Ele ficou quase seis meses em coma e morreu em 30 de janeiro de 2008, em Ronda Alta (RS), poucos dias antes de completar 75 anos.
