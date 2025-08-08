Abdução, marca nas costas e sexo com alien: caso em SC segue um mistério

Segundo conta na entrevista, ele apagou as luzes do automóvel e se aproximou do objeto. Pouco depois, um feixe de luz o atingiu e, conforme disse, o puxou para o interior da nave. "Acordei em um lugar gelado e sem luz. Não sentia meu corpo. Achei que tinha morrido", contou.

O encontro com Cabalá

Na nave, Tasca disse ter visto pequenos seres e uma mulher de cerca de 1,20 m de altura que se apresentou como Cabalá. Segundo ele, a comunicação foi telepática: "Ela me disse: 'Sou mensageira do mundo de Agali. Venho em missão de paz e amor'".

Tasca disse ter mantido relação com Cabalá antes de ouvir o alerta que recebeu. Ele relatou ter ingerido dois líquidos oferecidos pela entidade e, em seguida, mantido relação sexual com ela. "Ao final, ela disse que ambos tínhamos sido escolhidos", afirmou.

Ele contou que a extraterrestre colocou um diadema em sua cabeça e transmitiu uma mensagem sobre desarmamento nuclear e preservação ambiental. "É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra, capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece", teria dito Cabalá, entre outros alertas.