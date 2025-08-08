O que faz carregadores portáteis aquecerem e explodirem em voos?

Um carregador portátil, do tipo power bank, explodiu em um voo de São Paulo em direção a Amsterdã (Holanda), enquanto estava na mochila de um passageiro. O fenômeno que explica esse tipo de incidente é chamado de fuga térmica.

O que aconteceu

Power banks foram concebidos como baterias portáteis para recarregar eletrônicos. Uma de suas principais características é contar com um BMS (sistema de gerenciamento de bateria, em tradução livre), que controla o fluxo de energia para o gadget a ser carregado, explica Michele Rodrigues, professora de engenharia elétrica do Centro Universitário FEI.

Fuga térmica é o processo de superaquecimento de uma bateria de íon de lítio. O fenômeno pode provocar explosão ou incêndios. Geralmente ocorre quando há sobrecarga, por danos físicos, exposição a altas temperaturas ou defeito.