O que faz carregadores portáteis aquecerem e explodirem em voos?

Um carregador portátil, do tipo power bank, explodiu em um voo de São Paulo em direção a Amsterdã (Holanda), enquanto estava na mochila de um passageiro. O fenômeno que explica esse tipo de incidente é chamado de fuga térmica.
O que aconteceu
Power banks foram concebidos como baterias portáteis para recarregar eletrônicos. Uma de suas principais características é contar com um BMS (sistema de gerenciamento de bateria, em tradução livre), que controla o fluxo de energia para o gadget a ser carregado, explica Michele Rodrigues, professora de engenharia elétrica do Centro Universitário FEI.
Fuga térmica é o processo de superaquecimento de uma bateria de íon de lítio. O fenômeno pode provocar explosão ou incêndios. Geralmente ocorre quando há sobrecarga, por danos físicos, exposição a altas temperaturas ou defeito.
Temperatura e pressão aumentam rapidamente no interior da bateria. "Quanto atinge uma temperatura crítica, acelera as reações químicas e faz com que a bateria fique quente. Isso leva rapidamente a uma diminuição do desempenho da bateria", explicou o professor Ely Dirani, coordenador do curso de engenharia da produção da PUC-SP, em entrevista em fevereiro.
Power banks podem se tornar perigosos se tiverem capacidade maior que baterias de celulares. Há modelos no mercado com 10.000 mAh, enquanto celulares com bastante bateria costumam ter no máximo 6.000 mAh. Conta em favor do power bank o fato de não ser utilizado a todo o momento, como o celular.
Quais são os riscos deste tipo de explosão?
- Queimaduras graves: a explosão pode lesionar a pele da pessoa que está carregando o aparelho;
- Incêndios: o fogo pode se espalhar para outros objetos ou pelo ambiente, dependendo de onde o celular estiver no momento da explosão --caso ele esteja em um bolso, por exemplo, o tecido da roupa pode pegar fogo. Se estiver em um móvel, o fogo pode se alastrar pela mobília;
- Liberação de gases tóxicos: a combustão da bateria pode liberar gases perigosos, como monóxido de carbono e vapores de lítio, que são prejudiciais à saúde.
O que evitar
- Procure usar carregadores portáteis de procedência que tenham selo de homologação da Anatel;
- Não deixe seu carregador portátil em locais quentes;
- Evite sobrecarregar o power bank --nem todos os modelos têm travas contra sobrecarga;
- Tenha cuidado com danos físicos ao aparelho - como quedas, amassos ou perfurações;
- Observe sinais de alerta, como aquecimento, odores ou vazamento de líquidos.
