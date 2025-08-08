IA do Google alucina e inventa parte do cérebro: 'Extremamente perigoso'

Um sistema de análise de resultado de exame de imagem com inteligência artificial, do Google, alucinou e inventou uma parte do corpo que não existe.

O que aconteceu

Sistema de médico de IA do Google recebeu comando para analisar tomografia computadorizada e inventou parte do cérebro que não existe. A análise mencionava "basilar ganglia" (em inglês) quando o correto é "basal ganglia" (gânglios da base). Essa área do cérebro é responsável pelo nosso controle motor, aprendizado e processamento emocional.

Análise foi criada pelo Med-Gemini, o modelo de IA do Google para serviços de saúde, e erro foi visto por especialista. Segundo o site The Verge, um neurologista especializado em IA chamado Bryan Moorer detectou o erro e, posteriormente, o Google o consertou, sem avisar publicamente.