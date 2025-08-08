Resumo de segurança: contra golpe, WhatsApp vai mostrar histórico de grupo

O WhatsApp começou a incluir recursos de alerta para que evitar que os usuários caiam em golpes. Entre as novas funcionalidades, está a exibição de detalhes dos grupos.

O que aconteceu

Se você for adicionado a um grupo, verá um "resumo de segurança". Toda vez que alguém que não seja um contato te adicionar a um grupo, vai aparecer quando o grupo foi criado e se alguém daquele grupo é seu contato. Haverá também um botão para sair do grupo, sem precisar ler o conteúdo.

WhatsApp também mostrará dicas de segurança. Uma das mensagens é "Cuidado com golpes: não compartilhe informações pessoais com desconhecidos" e um link para exemplos de golpes mais comuns.