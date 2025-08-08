Resumo de segurança: contra golpe, WhatsApp vai mostrar histórico de grupo

O WhatsApp começou a incluir recursos de alerta para que evitar que os usuários caiam em golpes. Entre as novas funcionalidades, está a exibição de detalhes dos grupos.
O que aconteceu
Se você for adicionado a um grupo, verá um "resumo de segurança". Toda vez que alguém que não seja um contato te adicionar a um grupo, vai aparecer quando o grupo foi criado e se alguém daquele grupo é seu contato. Haverá também um botão para sair do grupo, sem precisar ler o conteúdo.
WhatsApp também mostrará dicas de segurança. Uma das mensagens é "Cuidado com golpes: não compartilhe informações pessoais com desconhecidos" e um link para exemplos de golpes mais comuns.
Em mensagens individuais de desconhecidos, nada muda, por enquanto. A rede promete testar formas de avisar que alguém não está na sua lista de contatos. Também estudam como mostrar mais informações sobre a conta, para permitir manter ou não a comunicação com mais segurança.
Rede anunciou que já excluiu 6,8 milhões de contas relacionadas a centrais criminosas que aplicavam golpes. Os mais comuns pedem pagamento de valores em troca de promessas de rendimentos ou lucros —como investimento em criptomoedas, esquemas de pirâmides ou esquemas de tarefas (pessoa precisa curtir vídeos no TikTok, por exemplo, para ganhar dinheiro).
Uso massivo do WhatsApp transformou conversas em isca para golpes. Há diversos tipos: de gente que pede dinheiro se passando por parente a sistemas sofisticados, de criminosos que se passam por advogados.
Na maioria das vezes, são usadas informações vazadas e reais, o que torna as investidas cada vez mais convincentes. Recentemente, golpistas conseguiram ter contas verificadas no WhatsApp para se passar por empresas legítimas. No Brasil, estima-se que há mais de 150 milhões de usuários do WhatsApp.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.