Astronauta Jim Lovell, que comandou missão Apollo 13, morre aos 97 anos

Foi durante a missão que a famosa frase "Houston, we've had a problem" ("Houston, tivemos um problema", da tradução em inglês) foi dita. O astronauta Swigert foi quem inicialmente transmitiu por rádio a mensagem ao controle de missão da Nasa.

Resgate foi angustiante e um dos maiores da história da agência dos EUA. A explosão danificou o módulo de comando e os astronautas enfrentaram uma extrema escassez de água e energia elétrica, além de níveis perigosamente altos de dióxido de carbono, segundo a Nasa.

Após cerca de seis dias no espaço, a tripulação da Apollo 13 pousou em segurança no Oceano Pacífico. A missão ficou conhecida como um "fracasso bem-sucedido", já que engenheiros conseguiram resgatar com segurança os três astronautas.

Lovell recebeu elogios por sua liderança constante durante todo o voo. "Como comandante da missão Apollo 13, sua calma e força sob pressão ajudou a tripulação a retornar em segurança à Terra e demonstrou o raciocínio rápido e a inovação que influenciaram futuras missões da Nasa", disse agência em um comunicado.

O astronauta nunca teve outra chance de embarcar numa missão lunar após a Apollo 13. Antes da quarta e última viagem ao espaço, ele embarcou em três expedições. Gemini 7, em 1965, que representou a primeira conexão de duas espaçonaves tripuladas. A segunda foi a Gemini 12, em 1966, o último dos programas que levaram às missões lunares Apollo. A terceira missão de Lovell foi a Apollo 8, em dezembro de 1968, a primeira a orbitar a Lua. Durante uma transmissão para a Terra de sua nave espacial na véspera de Natal, Lovell e seus companheiros de tripulação Frank Borman e William Anders leram versículos do Livro de Gênesis da Bíblia.

Cratera lunar foi nomeada em sua homenagem

Lovell, que mais tarde teve uma cratera lunar batizada em sua homenagem, se aposentou como astronauta em 1973. Ele continuou trabalhando para uma empresa de reboque portuário e depois em telecomunicações.