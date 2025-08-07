Imagem bizarra, dica de turismo errada: o que é AI slop, que tomou as redes

Vídeos sem sentido, imagens irreais ou dicas turísticas absurdas: os feeds das redes sociais estão cheios destes conteúdos gerados pela IA (Inteligência Artificial). Essa produção que carece de um olhar crítico humano até ganhou nome: AI Slop.
O que é AI Slop
É um termo utilizado para designar conteúdos indesejados criados por IA. A expressão, que em tradução literal significa "desleixo da IA", se popularizou no ano passado quando o Google começou a utilizar o próprio modelo de inteligência artificial nos resultados de buscas, mostrando um bloco de texto no topo da página onde haveria um resumo sobre as palavras pesquisadas pelo usuário. No entanto, nem sempre os resultados faziam sentido, o que fez com que a empresa retrocedesse com a ideia para aprimorá-la.
Ele surgiu em fóruns online para conteúdos que não agregam às pesquisas. Segundo reportagem do jornal "The New York Times", é uma gíria que começou em meados de 2022, mas ainda está limitada a certos nichos mais familiarizados com tecnologia. O "The Guardian" destacou que a função principal de um AI Slop é gerar receita e atrair atenção dos mecanismos de busca para outros sites —com o mínimo de intervenção humana.
Dar um nome a isso é realmente importante, porque oferece às pessoas uma forma concisa de falar sobre o problema. Antes do termo 'spam' se popularizar, nem todo mundo via as mensagens publicitárias indesejadas como algo errado. Espero que slop tenha o mesmo impacto —que torne claro que gerar e publicar conteúdo de IA sem revisão é um comportamento problemático. Simon Willison, desenvolvedor que apoia uso do termo "slop" ao "The Guardian"
Slops podem parecer inofensivos, mas têm riscos. Ao contrário das deepfakes, em que a mentira é "escancarada", os slops podem produzir "discurso descuidado", como pontuaram pesquisadores em artigo publicado no The Royal Society no ano passado. Segundo eles, os slops têm "imprecisões sutis, simplificações excessivas ou respostas enviesadas que são apresentadas como verdade em um tom confiante". O objetivo não necessariamente está em enganar, mas engajar.
Esses modelos são treinados para serem envolventes, com tom humano, úteis, lucrativos. Se dizem a verdade ou não, isso não é uma preocupação. Tecnicamente, eles não conseguem. Mas são apresentados como se fossem contadores da verdade e é isso que os torna perigosos.
Sandra Wachter à Reuters
Eles reforçam a Teoria da Internet Morta. No final dos anos 2010 e início da década atual, internautas começaram a supor que a internet agora consiste principalmente em atividades de bots (robôs), com conteúdos gerados automaticamente e selecionados por algoritmos, minimizando a atividade humana orgânica para manipular a população.
Um dos exemplos relembrados pelo "Guardian" foi a de um artigo de viagens da Microsoft, gerado por inteligência artificial. Ele sugeria ao leitor que o banco de alimentos de Ottawa, no Canadá, era um ponto turístico —trata-se de uma organização de apoio alimentar emergencial. Outro exemplo é o das imagens de Jesus Cristo —em uma delas a cabeça dele aparece em um frango assado— que inundaram o Facebook com vários compartilhamentos, revivendo a Teoria da Internet Morta.
As redes sociais falharam sua missão original, de que as pessoas se conectem. No TikTok ou Instagram, isso é raramente o que fazemos. Não nos transformamos em comunicadores, mas em pessoas que consomem conteúdos de outras pessoas que conhecemos e também de pessoas que não conhecemos. E, nessa linha, também de pessoas que podem nem existir. Yoshija Walter, professor do Departamento de Negócios, Instituto de Gestão e Digitalização da Universidade Kalaidos de Ciências Aplicadas, na Suíça, em entrevista ao UOL em 2024
Acredita-se que 90% do conteúdo da internet será gerado por IA até 2026. Esse dado foi divulgado pelo estudo da Europol (Agência da União Europeia para a Cooperação Policial) publicado em 2023. "Na maioria dos casos, mídias sintéticas são geradas para jogos, para melhorar os serviços ou para melhorar a qualidade de vida, mas o aumento dos meios de comunicação sintéticos e a melhoria da tecnologia deram origem a possibilidades de desinformação", diz o relatório.
As redes se beneficiam do alto engajamento. Um estudo realizado por pesquisadores de Stanford e Georgetown no ano passado descobriu que os algoritmos de recomendação do Facebook, por exemplo, estariam impulsionando essas publicações geradas por IA. "Não eram imagens esporádicas aqui ou ali com poucas interações. Elas realmente estavam ganhando muita força", disse o pesquisador Josh Goldstein à NPR.
Questionada em junho, a Meta, responsável pelo Facebook, disse que começou a rotular conteúdos gerados por IA naquele mês. Por outro lado, informou que não pretendia remover os posts, nem aqueles com imagens manipuladas.
"Fornecer transparência e contexto adicional é a melhor maneira de abordar este conteúdo no momento" e remover as publicações implicaria no "risco de restringir a liberdade de expressão sem necessidade", disse a empresa na ocasião.
*Com informações de reportagem publicada em 16/06/2024
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.