Jovem vai receber R$ 1,3 bi para trabalhar com IA na Meta

Meta está em busca de jovens talentos em meio a disputa pelo desenvolvimento de novas tecnologias. A empresa de Zuckerberg quer construir um "Laboratório de Superinteligência" para competir com rivais de peso na área de IA, como a OpenAI, Google DeepMind e xAI.

Matt Deitke chamou a atenção da Meta por ser considerado um dos talentos mais promissores em IA na atualidade. O jovem é formado em Ciência da Computação pela Universidade de Washington. Ele também atuou como engenheiro e pesquisador de IA no Allen Institute for AI (AI2), em Seattle. Ali, liderou a equipe de desenvolvimento do Molmo, um chatbot multimodal que compreende e raciocina textos, imagens e áudios, antes mesmo do lançamento do ChatGPT, a IA mais popular na atualidade.

No ano passado, Deitke criou a própria empresa de tecnologia, a Vercept. Ele projetou o Vy, ferramenta que permite o comando de um computador por meio de linguagem neutral. O sucesso de sua empresa foi meteórico e atraiu grandes investidores, com um financiamento de US$ 16,5 milhões.

Matt Deitke já assinou contrato com a Meta. Ele compartilhou a novidade em seu perfil no LinkedIn, e disse estar animado para "essa viagem emocionante" na gigante de tecnologia.