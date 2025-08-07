GPT-5: OpenIA lança nova geração do Chat que promete ser 'mais humana'

A OpenAI lançou hoje a esperada quinta geração do emblemático modelo de inteligência artificial (IA) generativa. O ChatGPT-5 foi apresentado como mais inteligente e rápido que os anteriores.
O que aconteceu
ChatGPT-5 estará disponível de forma gratuita para todos os usuários da ferramenta de IA a partir de hoje. Aqueles que não pagam pelo serviço terão limitação na ferramenta, enquanto os assinantes terão acesso completo, disse a OpenAI em uma sessão informativa com jornalistas.
Novo modelo é "mais confiável" e vai cometer menos "alucinações". A atualização na ferramenta fará com que as informações oferecidas pelo Chat sejam mais confiáveis e sem imprecisões, como acontece atualmente.
GPT-5 é mais preciso para geração de códigos e possui melhor desempenho em projetos de front-end. A OpenIA também garantiu que as atualizações deixaram mais eficiente para a execução de tarefas autônomas no modo agente.
Chat será mais transparente quando for incapaz de executar uma tarefa. A empresa informou que, quando o sistema não conseguir executar uma ação, ele deixará isso claro ao usuário.
Muito usado para tirar dúvidas de saúde, OpenIA reforça que o GPT-5 "não substitui" profissionais de saúde competentes. No entanto, afirmou que o GPT-5 é sua melhor versão para quem usa a ferramenta para esse tipo de pesquisa.
Atualmente, o ChatGPT é utilizado por quase 700 milhões de pessoas semanalmente. A empresa, que lançou sua IA no mercado há três anos, tenta aumentar sua eficiência frente a maior competitividade no mercado, sobretudo após o lançamento da DeepSeek, uma IA chinesa.
