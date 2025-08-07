GPT-5: OpenIA lança nova geração do Chat que promete ser 'mais humana'

A OpenAI lançou hoje a esperada quinta geração do emblemático modelo de inteligência artificial (IA) generativa. O ChatGPT-5 foi apresentado como mais inteligente e rápido que os anteriores.

O que aconteceu

ChatGPT-5 estará disponível de forma gratuita para todos os usuários da ferramenta de IA a partir de hoje. Aqueles que não pagam pelo serviço terão limitação na ferramenta, enquanto os assinantes terão acesso completo, disse a OpenAI em uma sessão informativa com jornalistas.

Novo modelo é "mais confiável" e vai cometer menos "alucinações". A atualização na ferramenta fará com que as informações oferecidas pelo Chat sejam mais confiáveis e sem imprecisões, como acontece atualmente.