Astrônomo de Harvard sugere missão kamikaze para analisar objeto 'intruso'

O astrônomo de Harvard Abraham "Avi" Loeb fez uma proposta ousada para estudar o 3I/Atlas, novo corpo celeste vindo de fora do Sistema Solar: enviar a sonda Juno, da Nasa, até ele.
O que aconteceu
Objeto exibe características incomuns. Detectado no dia 1º de julho por telescópios do projeto ATLAS no Chile, o 3I/ATLAS é o terceiro objeto interestelar já observado atravessando o Sistema Solar. Segundo análises preliminares, ele deve atingir o ponto mais próximo do Sol em 29 de outubro, passando entre Marte e a Terra, mas sem oferecer risco de colisão.
Loeb defende que Juno seja enviada ao cometa para estudá-lo. A sonda já está orbitando Júpiter — por onde o 3I/Atlas passará. Para o cientista, enviá-la até o asteroide seria uma "oportunidade rara" para estudos. A viabilidade dependeria da quantidade de combustível restante na Juno, que a Nasa precisaria de avaliar.
Interceptação seria missão "kamikaze" da sonda. A manobra inicial de propulsão para a interceptação seria aplicada "apenas 8 dias antes da data de término originalmente pretendida para a queda da Juno na atmosfera de Júpiter". Embora o cientista veja isso como uma forma de "rejuvenescer" e "estender a vida científica" da missão, isso também significa que a proposta ocorre em um momento crítico, onde a sonda já estaria no final de sua missão inicial.
Tecnologia alienígena?
Hipótese alienígena é especulada por astrônomo. Em um estudo recém-publicado (ainda sem revisão por pares), Loeb e outros dois pesquisadores exploram a possibilidade de que o 3I/ATLAS seja uma sonda inteligente enviada por civilizações extraterrestres. "Este objeto pode ser um artefato tecnológico, e talvez até hostil, como prevê a hipótese da 'Floresta Sombria' para o Paradoxo de Fermi", escrevem os autores.
Alinhamentos planetários e manobras misteriosas. O artigo apresenta uma série de anomalias que, segundo os cientistas, levantam suspeitas. Uma delas é a trajetória de 3I/ATLAS, que se aproxima de Vênus, Marte e Júpiter com uma probabilidade estatisticamente improvável — de apenas 0,005%. Além disso, o cometa atinge o periélio em um ponto oculto pelo Sol em relação à Terra, o que, segundo o estudo, "permitiria realizar uma manobra clandestina para permanecer no Sistema Solar".
Tamanho fora do padrão e ausência de cauda. Outro ponto citado pelos pesquisadores é o tamanho do objeto, estimado em até 20 km de diâmetro. Isso o tornaria significativamente maior do que 1I/'Oumuamua, primeiro visitante interestelar detectado, em 2017. Apesar de ter sido classificado como cometa, o 3I/ATLAS não apresenta sinais claros de sublimação de gelo, como seria esperado para esse tipo de corpo celeste.
Loeb reacende debate sobre sinais de vida inteligente. Abraham Loeb já havia gerado polêmica no passado ao sugerir que 1I/'Oumuamua seria uma vela solar alienígena. Agora, ele volta à cena com esta nova hipótese. "Caso estejamos diante de um visitante inteligente, suas intenções podem ser pacíficas ou não. Se forem hostis, talvez nem haja tempo para uma resposta", alerta o artigo.
Cometa ainda será observado nos próximos meses. Segundo a Nasa, o 3I/ATLAS deve permanecer visível para telescópios até o fim do ano. A comunidade científica acompanha o caso de perto, mas, por ora, a maioria dos astrônomos considera que se trata de um corpo natural, ainda que inusitado. A Nasa assegura que o cometa não representa ameaça à Terra.
Fronteira entre ciência e ficção científica segue em debate. A hipótese de tecnologia alienígena continua sendo uma minoria dentro da comunidade científica, mas para Loeb, ela não pode ser descartada sem investigação. "É uma hipótese com consequências tão graves que merece ser testada, por mais improvável que pareça", afirma.
