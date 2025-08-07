Astrônomo de Harvard sugere missão kamikaze para analisar objeto 'intruso'

Interceptação seria missão "kamikaze" da sonda. A manobra inicial de propulsão para a interceptação seria aplicada "apenas 8 dias antes da data de término originalmente pretendida para a queda da Juno na atmosfera de Júpiter". Embora o cientista veja isso como uma forma de "rejuvenescer" e "estender a vida científica" da missão, isso também significa que a proposta ocorre em um momento crítico, onde a sonda já estaria no final de sua missão inicial.

Tecnologia alienígena?

Hipótese alienígena é especulada por astrônomo. Em um estudo recém-publicado (ainda sem revisão por pares), Loeb e outros dois pesquisadores exploram a possibilidade de que o 3I/ATLAS seja uma sonda inteligente enviada por civilizações extraterrestres. "Este objeto pode ser um artefato tecnológico, e talvez até hostil, como prevê a hipótese da 'Floresta Sombria' para o Paradoxo de Fermi", escrevem os autores.

Alinhamentos planetários e manobras misteriosas. O artigo apresenta uma série de anomalias que, segundo os cientistas, levantam suspeitas. Uma delas é a trajetória de 3I/ATLAS, que se aproxima de Vênus, Marte e Júpiter com uma probabilidade estatisticamente improvável — de apenas 0,005%. Além disso, o cometa atinge o periélio em um ponto oculto pelo Sol em relação à Terra, o que, segundo o estudo, "permitiria realizar uma manobra clandestina para permanecer no Sistema Solar".

Rota do cometa cometa 3I/ATLAS ao passar pelo sistema solar Imagem: Reprodução/NASA/JPL-Caltech

Tamanho fora do padrão e ausência de cauda. Outro ponto citado pelos pesquisadores é o tamanho do objeto, estimado em até 20 km de diâmetro. Isso o tornaria significativamente maior do que 1I/'Oumuamua, primeiro visitante interestelar detectado, em 2017. Apesar de ter sido classificado como cometa, o 3I/ATLAS não apresenta sinais claros de sublimação de gelo, como seria esperado para esse tipo de corpo celeste.