Sistemas de IA estão ouvindo suas reuniões, e você deveria tomar cuidado

Você pode às vezes não notar, mas em reuniões corporativas há grande chance de ter um sistema que está fazendo anotações e que posteriormente envia um resumo para o criador do evento e participantes. Esses sistemas costumam funcionar bem na maioria das vezes, mas podem alucinar ou acabar enviando uma "ata" da conversa para quem não devia.

Como funcionam os sistemas de anotações por IA

Sistemas transcrevem e organizam a conversa como uma ata de reunião, inclusive com definição de tarefas para os envolvidos. É literalmente uma ferramenta de IA que realiza um pós-processamento da conversa e organiza os principais tópicos. Costuma ser uma boa opção para entender "de modo geral" o que rolou numa conversa.

Tem desde sistemas nativos em apps de vídeochamada a plugins que entram nas reuniões. Microsoft Teams, Google Meets e Zoom contam com opções próprias de sistemas de anotações de IA - sempre em versões pagas dos serviços, geralmente usada por clientes corporativos. Quanto aos plugins, alguns conhecidos são Otter.ai, Fireflies.ai, Notta. Tem desde versões limitadas grátis (com suporte a alguns idiomas e monitoramento de reuniões por determinado tempo) a opções completamente pagas.