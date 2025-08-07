Sistemas de IA estão ouvindo suas reuniões, e você deveria tomar cuidado

Você pode às vezes não notar, mas em reuniões corporativas há grande chance de ter um sistema que está fazendo anotações e que posteriormente envia um resumo para o criador do evento e participantes. Esses sistemas costumam funcionar bem na maioria das vezes, mas podem alucinar ou acabar enviando uma "ata" da conversa para quem não devia.
Como funcionam os sistemas de anotações por IA
Sistemas transcrevem e organizam a conversa como uma ata de reunião, inclusive com definição de tarefas para os envolvidos. É literalmente uma ferramenta de IA que realiza um pós-processamento da conversa e organiza os principais tópicos. Costuma ser uma boa opção para entender "de modo geral" o que rolou numa conversa.
Tem desde sistemas nativos em apps de vídeochamada a plugins que entram nas reuniões. Microsoft Teams, Google Meets e Zoom contam com opções próprias de sistemas de anotações de IA - sempre em versões pagas dos serviços, geralmente usada por clientes corporativos. Quanto aos plugins, alguns conhecidos são Otter.ai, Fireflies.ai, Notta. Tem desde versões limitadas grátis (com suporte a alguns idiomas e monitoramento de reuniões por determinado tempo) a opções completamente pagas.
Quais os principais problemas
Sistemas de inteligência artificial 'alucinam', então anotações podem conter erros. As próprias ferramentas avisam as pessoas, mas nem sempre isso é levado a sério. Um repórter do site americano Huffington Post diz que o sistema do Google "participou" de uma reunião e atribuiu tarefas a ele que não correspondiam com o que foi discutido. Sem contar que nem sempre mecanismos de reconhecimento de voz reconhecem todos os sotaques.
Há também envio de resumos com uma chamada já iniciada. Em matéria no Wall Street Journal, uma empresária descreve que estava numa chamada com seu assistente e que posteriormente enviou o link para um cliente. Conclusão: a pessoa recebeu o resumo, inclusive uma piada do assistente sugerindo que a próxima chamada seria com um "príncipe nigeriano". Nesses casos, é importante limitar o compartilhamento das anotações, quando for conveniente, ou simplesmente iniciar uma nova chamada se for uma reunião de trabalho importante.
Plugins de anotação podem passar despercebidos e não ficar claro que conversa é "monitorada". Alguns sistemas acessam a agenda da pessoa e entra nas reuniões automaticamente. Geralmente, eles aparecem na conversa como "Notetaker AI de fulano". É de bom tom avisar que a conversa está sendo "gravada". Em apps de vídeochamada, geralmente há uma notificação explicando que chamada está sendo "acompanhada" por um agente de IA.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.