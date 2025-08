Agora dá para republicar posts no Instagram; aprenda a usar

Seu Instagram está prestes a mudar, pois a rede começa a liberar hoje o recurso de republicar postagens. O TikTok, maior competidor da rede da Meta, já conta com a funcionalidade.

O que aconteceu

Assim, será possível republicar reels públicos e posts de terceiros no seu perfil. Aparecerá um novo botão de repostagem (com duas setas que se encontram) abaixo de todas as publicações. Atualização começa a ser liberada hoje e chega aos poucos para todos os usuários da rede.

No perfil de cada pessoa, haverá uma aba de republicações. Ali, amigos vão conseguir ver os reposts realizados. A Meta ressalta que contas públicas podem desativar a opção de republicação, indo em Configurações, na seção Compartilhamento.