Chuva de meteoros Perseidas atinge pico semana que vem: saiba como assistir

A chuva de meteoros Perseidas atingirá o seu pico neste mês de agosto, entre as noites de 11 e 13. A previsão é que o fenômeno tenha sua máxima atividade no dia 12.

O que aconteceu

A chuva de meteoros Perseidas é visível anualmente. O período, de acordo com o cientista planetário Marcelo De Cicco, coordenador do Projeto Exoss em parceria com o Observatório Nacional, acontece entre julho e agosto.

No Brasil, o fenômeno terá visualização razoável para quem está na região Norte. Na demais regiões, a chuva não será tão intensa.