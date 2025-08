Resumo de segurança: WhatsApp vai mostrar histórico de grupo contra golpe

Em mensagens individuais de desconhecidos, não muda nada, por enquanto. A rede promete testar "maneiras de alertar que pessoa não está na sua lista de contatos" e mostrar "mais informações sobre a conta para que você possa tomar uma decisão embasada"

Rede anunciou que já excluiu 6,8 milhões de contas relacionadas a centrais criminosas que aplicavam golpes. Os mais comuns têm relação com pagar um valor para receber rendimentos ou lucros prometidos. Pode vir tanto com promessa de investimento em criptomoedas, esquemas de pirâmides ou esquemas de tarefas (pessoa precisa curtir vídeos no TikTok, por exemplo, para ganhar dinheiro).

Uso massivo do WhatsApp transformou conversas em "isca" para golpes. Há diversos tipos: de gente que pede dinheiro se passando por parente a sistemas sofisticados, de criminosos que se passam por advogados.

Maioria das vezes são usadas informações vazadas e reais, o que torna as investidas cada vez mais convincentes. Recentemente, golpistas conseguiram ter contas verificadas no WhatsApp para se passar por empresas legítimas. No Brasil, estima-se que há mais de 150 milhões de usuários do WhatsApp.