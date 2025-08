Cientistas nos EUA tentam criar vida humana com células-tronco

Amander Clark, professora de biologia celular molecular da UCLA, celebra os avanços da ciência neste campo. Mas se diz preocupada sobre questões éticas, legais e regulatórias. Neste caminho, o Grupo de Trabalho sobre Modelos de Embriões da Sociedade Internacional para Pesquisa com Células-Tronco (ISSCR) está atualizando as diretrizes globais para lidar com esses avanços científicos.