Cientistas criam 'arca de Noé' para microrganismos ameaçados de extinção

O microbioma está sob forte ameaça, de uma forma muito parecida com a mudança climática. As atividades humanas estão esgotando nosso microbioma, e há muitas evidências disso Martin Blaser, diretor do Centro de Biotecnologia Avançada e Medicina da Rutgers e coautor do artigo

Diretor do Centro de Biotecnologia e Medicina Avançada da Rutgers, Martin Blaser, e a professora Maria Gloria Dominguez-Bello Imagem: Roy Groething

Na agricultura, o uso excessivo de pesticidas pode destruir os microbiomas do solo. Esses microrganismos são essenciais para a saúde das plantações.

Já na natureza, os microbiomas sofrem com a poluição, as mudanças climáticas e a destruição dos habitats. Isso causa a perda de microrganismos que ajudam a regular o clima e a manter os ecossistemas vivos.

A ideia da iniciativa é identificar micróbios saudáveis, armazená-los e congelá-los antes que desapareçam. É um projeto de longo prazo. Talvez, daqui a 100 anos, preservar esses microrganismos possa evitar um desastre de grandes proporções Martin Blaser

Próxima etapa

A próxima fase tem como objetivo ampliar a coleção para 10 mil amostras. Chamada de "Fase de Crescimento 1", ela visa buscar financiamento governamental, além do apoio filantrópico e universitário atual até o ano de 2029.