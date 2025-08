Bets, bancos, fintechs: qual o nível de segurança em caso de ataque hacker?

Caso a pessoa aposte, ganhe e não consiga sacar o dinheiro, não há muito o que fazer no caso de bets não regulamentadas. "Tem casos de sites cheios de notificações em plataformas de reclamação que o dono fecha a página e some com o dinheiro. Isso é estelionato", diz Lorenzoni.

As bets regulamentadas contam com uma série de regras. Além do domínio .bet.br, as empresas precisam ter sede no Brasil, um diretor técnico responsável, um encarregado de dados, além de serem auditadas por laboratórios credenciados pelo Ministério da Fazenda.

Em caso de ataque hacker, vale o Código de Defesa do Consumidor: o dinheiro é devolvido ao consumidor. A portaria 722, do Ministério da Fazenda, estabelece ainda que empresas façam testes de invasão - geralmente, são contratadas pessoas de fora da empresa para tentarem invadir os sistemas da companhia.

Bets regularizadas dizem contar com diversos mecanismos de segurança em caso de sinistro. A regulamentação do setor exige, por exemplo, um fundo de no mínimo R$ 5 milhões, caso haja problemas em pagamento de prêmios ou cobrir eventuais incidentes. Empresas precisam ainda monitorar liquidez para conseguir manter saldo dos apostadores.