16 Psyche: asteroide gigante de metal pode valer mais que o PIB mundial

Valor estimado supera a economia global. O valor dos metais presentes no 16 Psyche é tão alto que impressiona até os economistas. Estima-se que o asteroide contenha trilhões de dólares em ferro, níquel, ouro e platina — algumas análises sugerem cifras superiores a R$ 50 quatrilhões, enquanto o PIB mundial atualmente é de R$ 614 trilhões (US$ 111,3 trilhões), de acordo com o Banco Mundial. Esse número, no entanto, é apenas teórico: colocar esse material no mercado, além de inviável com a tecnologia atual, poderia colapsar a economia global ao derrubar os preços desses metais preciosos.

Psyche pode estar enferrujando no espaço. Estudos recentes sugerem que o asteroide 16 Psyche pode estar passando por um processo de oxidação — ou seja, "enferrujando". Pesquisadores detectaram sinais de minerais oxidados em sua superfície, possivelmente causados pela interação com íons carregados do vento solar. Esse fenômeno reforça a ideia de que o asteroide tem uma composição metálica significativa e que está exposto ao ambiente espacial há bilhões de anos.

Asteroide será estudado por missão da Nasa

Missão da Nasa quer entender a formação dos planetas. Em outubro de 2023, a Nasa lançou a missão Psyche, com o objetivo de visitar o asteroide e estudá-lo de perto. A espaçonave, também chamada Psyche, deve chegar ao objeto apenas em agosto de 2029. Durante 26 meses, ela vai orbitar o asteroide e coletar dados sobre sua composição, estrutura e campo magnético.

Exploração pode trazer pistas sobre a Terra. Ao estudar Psyche, cientistas esperam entender melhor como os núcleos metálicos dos planetas rochosos — como a Terra — se formaram. Isso porque o núcleo do nosso planeta é inacessível para exploração direta. o Psyche pode funcionar como uma "janela" para esse tipo de estrutura.

Viagem até Psyche representa avanço tecnológico. A espaçonave usa propulsão elétrica solar, uma tecnologia inovadora que permite viagens mais longas com menos combustível. A missão também vai testar uma nova forma de comunicação por laser, que pode revolucionar o envio de dados no espaço profundo.