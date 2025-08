Coca ou Pepsi? Quando a guerra entre gigantes extrapolou órbita terrestre

Vocês devem estar cientes de que a PepsiCo Inc. é fortemente identificada com o Partido Republicano e com o apoio do Presidente Reagan e seu governo. Ao mesmo tempo, a Coca-Cola era uma forte apoiadora e defensora do Presidente Carter e é intimamente identificada com o Partido Democrata Max Friedersdorf, em carta à Nasa

A pressão feita pela Pepsi teve rápidos efeitos. Cerca de um mês depois da carta de Friedersdorf, a Nasa anunciou a ambas as empresas que o projeto havia sido encerrado.

Iniciativa foi retomada e as latas, personalizadas

Em contato posterior com a Coca-Cola, a Nasa indicou que ainda estava interessada em levar a bebida para o espaço. Entretanto, a agência listou as exigências e requisitos técnicos que deviam ser cumpridos para que a lata pudesse ser utilizada fora da órbita terrestre com segurança. O recipiente em que a bebida seria transportada devia ser pressurizado e ter uma válvula especial para possibilitar o consumo em microgravidade.

Lata personalizada pela Coca-Cola; à direita, as instruções de uso Imagem: Divulgação/National Air and Space Museum, Smithsonian

Entre o final de 1984 e o início de 1985, a Coca-Cola se dedicou a desenvolver um recipiente adequado às exigências. Conforme o NYT, o processo custou centenas de dias de trabalho da equipe e US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão, conforme cotação atual).