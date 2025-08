Agente do ChatGPT: agora, ele promete até comprar por você

Com os agentes, as marcas, e-commerces e empresas vão precisar se adaptar para fornecer uma melhor interação não mais com o humano, mas com a IA

Diogo Cortiz

Grok: após elogiar Hitler, IA de Musk vira nova arma do Exército dos EUA

0:00 / 0:00

Mesmo após postagens polêmicas — incluindo conteúdos pró-Hitler e falas antissemitas — o Grok, a inteligência artificial de Elon Musk, será a nova arma do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O acordo, firmado no início de julho, é de cerca de US$ 200 milhões e inclui o desenvolvimento de soluções de segurança militar. A parceria é semelhante a outras firmadas pelo governo norte-americano com a OpenAI, Google e Anthropic.

Pix, gov.br e mais: 5 tecnologias brasileiras para assustar os EUA