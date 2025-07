Tubarão que muda de cor? Descoberta sobre animal impressiona cientistas

Pesquisadores de Hong Kong descobriram que o azul vibrante dos tubarões azuis (Prionace glauca) vai muito além da estética.

O que aconteceu

A coloração, considerada rara no reino animal, é gerada por estruturas microscópicas na pele e pode mudar de acordo com o ambiente. "O azul é uma das cores mais raras no reino animal, e os bichos desenvolveram estratégias evolutivas únicas para produzi-lo, o que torna esses processos especialmente fascinantes", explica Viktoriia Kamska, pesquisadora de pós-doutorado na City University de Hong Kong.

Cor azul é produzida por dentículos dérmicos, escamas parecidas com dentes. Esses dentículos contêm cristais de guanina responsáveis por refletir a luz azul, além de melanossomos, que absorvem outras cores.