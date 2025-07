Cientistas detectam sinais da Starlink onde não deveria haver nada

Um estudo liderado por pesquisadores da Curtin University, na Austrália, revelou que os satélites da Starlink, empresa da SpaceX, estão interferindo em observações astronômicas feitas por radiotelescópios, com rastros aparecendo em faixas protegidas de sinais.

O que aconteceu

Sinais não intencionais afetam a pesquisa. Esses sinais indesejados, emitidos por componentes eletrônicos dos satélites, podem ofuscar as ondas de rádio extremamente fracas que os astrônomos usam para estudar o universo.

A Starlink é a principal fonte de interferência. A constelação de satélites da empresa, com mais de 7 mil unidades em órbita durante o período do estudo, foi o foco da análise dos pesquisadores do CIRA (Instituto Curtin de Radioastronomia), parte do ICRAR (Centro Internacional de Pesquisa em Radioastronomia).