Lição para o tarifaço? Como a Nvidia dobrou Trump e manteve elo com a China

Mesmo avaliada em mais de US$ 4 trilhões e alçada ao posto de empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia sofreu um abalo recente quando o governo dos Estados Unidos a proibiu de vender chips para a China, um de seus principais mercados. Parte do sucesso se deve justamente ao protagonismo dessas GPUs, peças-chave para a inteligência artificial. Em uma série de ações que servem de receita de bolo para quem quer negociar com Trump, Jensen Huang, CEO da empresa, conseguiu convencer o presidente Donald Trump a reverter a decisão e liberar a venda para a China, ainda que o país seja o maior rival dos EUA.