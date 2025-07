Verificação do WhatsApp vira nova arma para convencer vítimas de golpe

Novo tipo golpe usa conta verificada no WhatsApp para convencer compradores de e-commerce a pagarem taxas alfandegárias para liberar itens. Tentativa alerta para que pessoas tenham cuidado em comunicações, mesmo que por contas supostamente legítimas.

O que aconteceu

Golpistas mandam mensagens a clientes da Amazon ou Mercado Livre através de perfis verificados no WhatsApp, se passando por transportadoras. Semana passada a maioria das vítimas eram clientes da Amazon, mas no fim de semana começaram a aparecer vítimas clientes do Mercado Livre — com vítimas sendo contatadas por pessoas que se passavam pela Loggi ou Total Express.

Mensagens usam dados reais e contam com um link sobre taxas alfandegárias. Comunicação via WhatsApp verificado usam nome, endereço e número correto do pedido. Além disso, pedem um Pix de cerca de R$ 60 para, supostamente, sanar as taxas alfandegárias. Há suspeita de que houve algum tipo de vazamento, seja da parte das transportadoras ou das varejistas — as empresas negam.