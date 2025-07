Meteoro gigante teria provocado a formação do Grand Canyon há 56 mil anos

A madeira encontrada em ponto mais alto das cavernas do Grand Canyon; este achado ajudou a calcular o nível a que esta massiva enchente chegou --e como mudou a paisagem local Imagem: Divulgação/Universidade do Novo México

Desabamento teria sido tão grande que criou uma barragem no rio Colorado. Isso formou um lago que se estendeu por quilômetros rio acima, formando traços da paisagem do cartão postal conhecidos até hoje. Por causa da barragem, o nível da água subiu o suficiente para depositar a madeira nas cavernas.

Mas e o meteoro? Apesar de os dois eventos —o impacto e a formação da barragem— serem extremos, eles aconteceram praticamente ao mesmo tempo, para os padrões geológicos. "Há outras possibilidades, como um deslizamento de rochas aleatório ou um terremoto local poucos mil anos depois do impacto do meteoro que teria acontecido de forma independente", admite o estudioso. Mas a matemática parece estar do lado dos cientistas.

Marcas e sedimentos do deslizamento de terra e da enchente foram encontradas no cânion Nankoweap, no Grand Canyon Imagem: Divulgação/Universidade do Novo México

Nosso time reuniu estes argumentos sem afirmar que temos prova definitiva. No entanto, o impacto do meteoro, o enorme deslizamento de terra, os depósitos no lago e a madeira muito acima do nível do rio são todas ocorrências raras e não usuais. A média das datas deles convergem em uma estreita janela há 55,6 mil anos com variação de 1.300 anos [para mais ou menos], o que dá crédito à hipótese de que estavam causalmente relacionados. Karl Karlstrom, que liderou o estudo