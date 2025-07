Pesquisadores japoneses batem recorde de velocidade de conexão de internet

Pesquisadores do Japão alcançaram a conexão de internet mais rápida do mundo. A marca foi registrada por uma equipe do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (NICT), em colaboração com a empresa Sumitomo Electric.

O que aconteceu

A velocidade atingiu 125 mil gigabytes por segundo em um teste que percorreu 1.808 quilômetros. Segundo matéria do portal Live Science, isso representa uma conexão quase 4 milhões de vezes mais rápida que a banda larga usada em residências nos Estados Unidos.

O experimento utilizou uma fibra óptica inovadora. Ela tem 19 núcleos e 0,127 milímetro de espessura, diâmetro compatível com cabos já existentes.