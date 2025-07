Grok: após elogiar Hitler, IA de Musk vira nova arma do Exército dos EUA

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Grok, de Musk, vai à guerra; Pix e gov.br: 5 inovações do Brasil; o novo ChatGPT; Nvidia dobra Trump)

Mesmo após postagens polêmicas — incluindo conteúdos pró-Hitler e falas antissemitas — o Grok, a inteligência artificial de Elon Musk, será a nova arma do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O acordo, firmado no início de julho, é de cerca de US$ 200 milhões e inclui o desenvolvimento de soluções de segurança militar. A parceria é semelhante a outras firmadas pelo governo norte-americano com a OpenAI, Google e Anthropic.

No episódio dessa semana de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz discutem as muitas implicações da ferramenta.