Parto, cabelo, sono: afinal, qual é a influência da Lua sobre nossa vida?

Outra pesquisa, dessa vez realizada na Áustria, analisou um período maior de nascimentos, entre 1970 e 1999, e não encontrou relação significativa entre a quantidade de partos naturais e o ciclo lunar.

Apesar da crença popular, inúmeros trabalhos científicos não comprovaram a influência da mudança da lua no trabalho de parto. Os estudos também não confirmam a relação entre os ciclos lunares e o ciclo menstrual

Matheus Beleza, ginecologista e obstetra do Cemefe (Centro de Medicina Fetal)

Imagem: Kinga Cichewicz/Unsplash

Afeta o sono?

Só que as crenças não param por aí. Há quem diga, por exemplo, que a Lua influencia o sono, a nossa saúde mental e até a recuperação de cirurgias. No primeiro caso, parece que há motivos para acreditar nas mudanças do céu.

Esse pelo menos foi o resultado de uma pesquisa realizada por um grupo da Universidade de Basel, na Suíça, que descobriu que o sono pode sim variar de acordo com as fases da Lua. Segundo o estudo publicado em 2013 na revista científica Current Biology, a qualidade e a duração do nosso sono são piores nas noites de lua cheia.