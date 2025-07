Por que a Lua fica horrível em fotos de celular? Veja dicas pra evitar isso

Chamado de grande-angular, esse sistema de lentes tem um ângulo de visão maior do que o do olho humano, portanto suas fotos capturam uma área maior do que a que conseguimos ver.

As fabricantes de câmeras começaram a preferir as grande-angulares devido à demanda dos usuários amadores. Os usos mais comuns favorecem fotos com ângulo grande. Basta pensar em situações como o palco de um show, uma praia ou uma selfie com metade do corpo. Os consumidores têm dificuldade de abranger tudo na foto.

As novas lentes facilitaram o registro para muitos entusiastas da fotografia, não sendo mais necessário tirar foto no espelho para fazer uma boa selfie. Porém, o recurso não vem de graça.

Para incluir um campo de visão maior, as objetivas grande-angulares fazem com que as imagens dos objetos fiquem menores. Por isso que, por exemplo, tirar selfie pode deixar a gente com um nariz de batata.

Isso explica a Lua pequena e borrada?

Não totalmente. Há, pelo menos, outros dois fatores que contribuem para a frustração na hora de ver como ficaram as fotos.