Censura das big techs? “Não falam mais em diversidade”, diz ex-Microsoft

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: IA: muita propaganda, pouco uso; "IA não tem como substituir meu trabalho"; Ética no Vale do Silício morreu?; D&I, o assunto proibido; Nem todo protótipo que brilha ganha vida; Impacto da IA sobre jovens)

Desde o início de seu segundo mandato, Donald Trump trava uma batalha contra iniciativas voltadas à diversidade e inclusão. Essa postura e as medidas que decorrem dela têm afetado várias áreas e impactado organizações que, sem financiamento, foram obrigadas a encerrar projetos, inclusive na região do Vale do Silício.

Segundo Gabriela de Queiroz, ex-executiva de IA da Microsoft, muitas empresas do ramo da tecnologia desmobilizaram rapidamente seus programas de inclusão, chegando a até a substituir comportamentos e fazer adaptações de linguagem para evitar possíveis retaliações do governo.