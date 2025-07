Senha fraca fez empresa de 158 anos falir; como criar sequência segura?

Empresa operava 500 caminhões de carga quando o ataque ocorreu em 2023. Quando a gangue de hackers conhecida como Akira invadiu o sistema da KNP, impediu o acesso dos funcionários a quaisquer dados necessários para voltarem ao trabalho.

Hackers deixaram mensagem de "resgate". "Se vocês estão lendo isso significa que a infraestrutura interna de sua empresa está totalmente ou parcialmente morta. Vamos guardar todas as lágrimas e ressentimentos para nós mesmos e tentar construir um diálogo construtivo", ameaçava sutilmente a mensagem.

Criminosos queriam dinheiro para devolver os dados da KNP. Segundo os hackers, esse era o único jeito de conseguir as informações de volta. Embora não tenham fixado um preço, uma firma especializada na negociação destes resgates ouvida pela BBC, mas não identificada, estimou que o valor poderia chegar a 5 milhões de libras (cerca de R$ 37,7 milhões).

Transportadora não tinha dinheiro para pagar os hackers e perdeu seus dados, indo à falência. Segundo seus diretores, suas práticas de TI estavam alinhadas às do mercado e também possuíam um seguro contra ciberataques.

Como criar uma senha segura

Senhas de números e letras podem ser consideradas as de maior risco caso a pessoa use combinações simples. Se a palavra existe no dicionário, são as primeiras tentativas dos chatbots (robôs de conversa) para tentar quebrar a segurança. Se é uma sequência que precise de anotação no papel ou bloco, isso aumenta a vulnerabilidade, já que alguém pode encontrá-la.