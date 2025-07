Por que temos vontade de urinar ao ver água corrente? A urodinâmica explica

O nosso sistema urinário é comandado parcialmente pelo sistema nervoso autônomo —também responsável pelos batimentos do coração e os movimentos dos intestinos, por exemplo, aqueles que você nem percebe.

Só que a gente também consegue, voluntariamente, controlar a bexiga. Ela é o único órgão controlado pelo sistema nervoso autônomo que também conseguimos controlar "com a força do pensamento".

Além disso, a bexiga e a uretra estão conectadas ao sistema límbico —o centro das emoções do organismo humano.

Os desencadeadores da vontade de fazer xixi são nada menos do que objetos e ações do dia a dia que provocam a ativação desse centro das emoções no nosso subconsciente, lembrando que estamos com a bexiga cheia e é preciso esvaziá-la.

Se tivéssemos condicionado nosso cérebro a ter vontade de fazer xixi a cada vez em que vemos a cor verde, por exemplo, teríamos as mesmas vontades incontroláveis ao observarmos uma árvore ou um gramado.

Quando urinar é incontrolável

Ao nascermos, nosso sistema nervoso ainda não está completamente formado, e o organismo praticamente responde com reflexos. Crianças de até 2 anos "funcionam no automático": se a bexiga está cheia, ela vai urinar sem pensar em contrair o esfíncter e procurar o penico mais próximo simplesmente porque esse tipo de pensamento ainda não pode ser desenvolvido.