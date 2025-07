Sites perdem audiência com resumos de IA do Google, dizem pesquisas

Outro estudo, da Pew Research, dos EUA, mostra que usuários clicaram 1 vez em cada 100 em links abaixo de resumo feito por IA. Isso mostra que as pessoas têm menos propensão a clicar quando aparece uma síntese do assunto no resultado. O levantamento foi feito com 900 adultos dos EUA em março de 2025 e analisou 69 mil buscas.

Porta-voz do Google diz que estudos são "imprecisos e baseados em premissas falsas". Representante da gigante das buscas diz que possibilidade de realizar múltiplas perguntas faz com que sejam criadas oportunidades para sites serem descobertos. Além disso, empresa afirma que envia bilhões de cliques para sites todos os dias e que não observa quedas significativas no tráfego direcionado pela empresa.

Editora britânica reclama de queda de tráfego em sites de notícias

Versão eletrônica do tabloide britânico Daily Mail teve queda de audiência na casa dos 50%. De acordo com executiva do jornal, Carly Steven, em maio, graças ao resumo feito por IA, houve queda de 56% de tráfego no desktop (computador) e 48,2% em celulares, segundo o jornal britânico Guardian.

Já seria ruim se o Google simplesmente roubasse o trabalho feito pelos jornalistas e exibisse como fosse deles. Porém, é pior: eles estão usando este trabalho para melhorar suas ferramentas e lucrar, enquanto torna mais difícil para sites alcançarem leitores que sustentam o trabalho jornalístico

Rosa Curling, diretora da Foxglove, em entrevista ao jornal britânico The Guardian

Diretor-executivo, da News Media Association, do Reino Unido, acusa Google de lucrar com conteúdo dos outros. Owen Meredith diz que o Google quer manter as pessoas "na sua plataforma" e "monetizar em conteúdos produzidos pelo trabalho duro de terceiros". "A situação é insustentável e vai resultar na queda da qualidade da informação online", disse em entrevista ao jornal britânico The Guardian.