IA muda busca e exige estratégias por vagas de emprego: 'Dá trabalho'

A inteligência artificial está em toda parte, e, caso você não tenha procurado emprego recentemente, está presente tanto do lado do candidato, como no do recrutador.

O uso da tecnologia tem transformado a busca por emprego, melhorando o currículo nas dezenas de vagas para a qual um candidato aplica; e na triagem das milhares de candidaturas recebidas pelo recrutador. Mas isso é bom ou ruim?

Como a IA é usada atualmente

O principal uso do recrutador é na triagem, pois, dependendo da vaga, os recrutadores recebem milhares de currículos. As plataformas são usadas para detectar palavras-chave que têm relação com o tipo de atividade desejada. Além disso, os sistemas são "espertos" para entenderem o contexto.