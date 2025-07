Fraude no WhatsApp usa dados reais para aplicar golpe em clientes da Amazon

Uma nova tentativa de golpe tenta convencer clientes da Amazon a pagarem um Pix para regularizar a entrega de produtos. Para piorar, o contato era feito por números verificados pelo WhatsApp se passando pela transportadora do pedido. Empresas envolvidas dizem que não solicitam taxas fora de canais oficiais.

O que aconteceu

Nas redes sociais, há dezenas de relatos de pessoas que fizeram compras na Amazon e foram procurados por um contato falso da transportadora. Segundo a mensagem, após o envio de Pix (no valor de R$ 57,65), supostamente direcionado ao Ministério da Economia, a entrega seria feita. Em tempo, geralmente quem faz o recolhimento de taxas é o Ministério da Fazenda por meio da Receita Federal.

Mensagem trazia dados como nome completo das pessoas, endereço e número do pedido oficial. Além disso, golpistas tiveram acesso ao número do telefone delas - por onde foram contatadas via WhatsApp.