Ex-Microsoft revela bastidor de demissão: 'não tem como IA nos substituir'

A inteligência artificial virou prioridade máxima na Microsoft —muitas vezes em detrimento de outras áreas, como a dos games. Essa queda no prestígio causou, inclusive, movimentos de demissões em massa. Para Queiroz, apesar dos investimentos pesados, o cenário ainda é cheio de ruídos e ondas que nem sempre são aquilo que parecem ser.

Um exemplo? Os agentes de IA. Eles viraram a coqueluche do momento, tanto nas big techs quanto nas startups, mas nem tudo que brilha no protótipo funciona no mundo real. No atendimento ao cliente ou em call centers, até pode fazer sentido. Fora disso, parece mais uma jogada para ganhar espaço na mídia do que uma solução consolidada. E ela faz uma distinção importante: automatização é uma coisa, agente de IA é outra. E não —por mais que tentem— nenhum deles vai substituir o bom e velho clipe do Word.

"A gente ainda vai sofrer com IA", diz ex-diretora da Microsoft sobre IA

0:00 / 0:00

Apesar de se considerar otimista, Gabriela de Queiroz não deixa de apontar os riscos que o avanço das novas tecnologias podem trazer para a sociedade. Repensar os rumos da corrida desenfreada pela IA passa, segundo ela, por trazer de volta profissionais que estavam presentes quando tudo começou, como linguistas, antropólogos e sociólogos.

Queiroz enxerga um movimento promissor: muita gente que está entrando agora no universo da IA, impulsionada pela democratização das ferramentas, tende a perceber a importância de formar times multidisciplinares, o que pode fazer diferença no futuro. Sua principal preocupação hoje é com o impacto das novas tecnologias sobre as gerações que estão saindo da universidade e tentando entrar no mercado de trabalho.