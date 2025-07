Homem puxado por colar: entenda a máquina de ressonância e seus riscos

Locais de exame oferecem roupa específica. A ideia é que o paciente possa se despir por completo e garantir que nada metálico irá interferir.

Homem que morreu entrou no local com uma corrente de 9 kg. Isso não deveria ser permitido. Segundo a esposa, que ele acompanhava, o marido usava o objeto como uma forma de treinar musculação e já teria conversado sobre isso com o técnico em outras idas à clínica. "Não foi a primeira vez que aquele cara viu aquela corrente'', contou.

Precisa sempre de contraste?

Não, isso depende do paciente e do objetivo da investigação. Uma vez na circulação sanguínea, ele melhora a resposta ao campo magnético, o que ajuda a produzir imagens mais nítidas e detalhadas.

Contraste deve ser evitado quando a pessoa tem hipersensibilidade. O contraste é um líquido de aplicação intravenosa que, normalmente, é constituído de um metal raro chamado gadolínio.

