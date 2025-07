Quem 'manda' no GPS do mundo? Só os EUA têm esse tipo de tecnologia?

Em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil, há temores envolvendo a desativação de tecnologias no país, como o GPS, criado pelos norte-americanos. Mas, afinal, quem "manda" no GPS? E só os EUA detêm essa tecnologia?

Como funciona o GPS e quem controla?

Trata-se de um sistema criado pelos Estados Unidos e mantido pelo Departamento de Defesa dos EUA. O sistema conta com mais de 30 satélites que orbitam a Terra. Esses satélites são capazes de emitir ondas de rádio e contam com relógios atômicos de altíssima precisão.

Tecnologia funciona por meio de uma troca de informações entre os receptores GPS do seu smartphone e os satélites. Para definir a localização do receptor, ele recebe os sinais dos satélites, que contêm a sua identificação acompanhada de uma informação de tempo. Por meio do sinal de três satélites, um algoritmo presente no receptor calcula a posição na qual você se encontra, com duas variáveis (latitude e longitude). Já o sinal de um quarto satélite também permite saber a altitude na qual o receptor se encontra.