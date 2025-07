Big Tech usam tanta IA quanto dizem? 'Não acredite', diz ex-Microsoft

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: IA: muita propaganda, pouco uso; "IA não tem como substituir meu trabalho"; Ética no Vale do Silício morreu?; D&I, o assunto proibido; Nem todo protótipo que brilha ganha vida; Impacto da IA sobre jovens)

Se a propaganda é de uso intensivo de inteligência artificial, a rotina diária das Big Tech não é bem assim.

Em entrevista a Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Gabriela de Queiroz, ex-diretora de IA da Microsoft, afirma que a disputa entre as empresas para mostrar qual delas usa mais IA está mais para uma jogada de marketing do que para algo vivido nos corredores das companhias.