Colocar água na pasta de dente é ruim? Entenda a química da escovação

É um ritual diário: você vai ao banheiro e coloca pasta de dente na escova. Tem gente que despeja um pouco de água antes de começar a escovação. Fazer isso é correto? Especialistas consultados por Tilt deram mais explicações sobre a ação da água no creme dental.

Coloco água ou não na pasta de dente?

Para Ricardo Belchior, coordenador e professor do Departamento de Engenharia Química da FEI, o uso de água realmente diminui a abrasividade do creme dental. Com menos atrito entre a pasta e o esmalte do dente, a tendência é diminuir a eficiência da escovação.

No entanto, por outro lado, a água ajuda a diluir os abrasivos da pasta de dente, o que "permite uma maior penetração do creme dental entre os dentes, melhorando a eficiência da escovação".