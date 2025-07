WhatsApp e IA ficaram para trás: como as bets decolaram na internet

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: O novo abismo digital; Medo do desemprego pela IA?; Os vídeos racistas do Google; Bets engolem YouTube e WhatsApp)

Os sites de apostas já ocupam a segunda posição entre os mais acessados do Brasil, atrás apenas do Google. É o que mostra um levantamento da SimilarWeb, plataforma que monitora o tráfego online em todo o mundo. A pesquisa analisou as 193 casas de apostas legalizadas no país e revelou que, entre janeiro e maio deste ano, o número de acessos subiu de 55 para 68 milhões. Do total, 67,8% ocorreram de forma direta, ou seja, os usuários digitaram o endereço no navegador, sem passar por buscadores.