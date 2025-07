Legenda para foto de Dia do Amigo: veja 71 frases para celebrar nas redes

O Dia do Amigo, comemorado em 20 de julho, é uma oportunidade perfeita para valorizar os laços que constroem nossa jornada. Em um mundo cada vez mais conectado, as redes sociais se tornaram uma vitrine de afeto — e compartilhar fotos com frases que expressem carinho, cumplicidade e gratidão é uma forma simbólica e poderosa de celebrar essas conexões.

Pensando nisso, preparamos uma lista com 71 frases para acompanhar as imagens publicadas neste Dia do Amigo 2025. São mensagens curtas, versáteis e emotivas, ideais para legendas que destacam desde amizades de infância até aquelas que surgiram ontem, mas já parecem eternas.

71 frases para usar em fotos no Dia do Amigo 2025