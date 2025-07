STF manda Bolsonaro usar tornozeleira: pode tomar banho com ela? E viajar?

Custo do monitoramento

O custo do monitoramento eletrônico é menor do que o da prisão convencional. Segundo o CNJ, o gasto médio mensal de uma tornozeleira fica entre R$ 200 e R$ 300, contra R$ 1.800 por um preso em regime fechado. Dados da Senappen mostram que o Brasil tinha mais de 105 mil pessoas monitoradas eletronicamente no primeiro semestre de 2024.

Além do rastreamento em tempo real, o sistema também armazena o histórico de movimentação do monitorado. Esses registros podem ser usados pelas autoridades para acompanhamento da conduta ou em processos judiciais, conforme prevê o CNJ.

Descumprir as condições pode levar à prisão. Se o monitorado violar as regras impostas, o juiz pode determinar a detenção e o recolhimento imediato, conforme estabelece a Lei de Execução Penal. O monitoramento eletrônico é uma medida de controle rigorosa, com fiscalização constante e registro permanente de dados.

Em casos de violência doméstica, o monitoramento pode ser combinado com equipamentos de proteção da vítima. A Justiça autoriza o uso de um dispositivo portátil, entregue à pessoa protegida, que emite alerta quando o agressor, monitorado por tornozeleira, se aproxima do limite determinado.

O caso de Bolsonaro